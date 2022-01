Sony introduceert de PlayStation VR2

Sony

De PlayStation VR2 is geïntroduceerd door Sony op de technologiebeurs CES 2022.

Het bedrijf heeft enkele interessante details over de volgende next-gen virtual reality-headset naar buiten gebracht. Deze werd voor het eerst gepresenteerd op CES 2022. Het apparaat zal de volgende de naam hebben: PlayStation VR2. De nieuwe headset zal volgens Sony compatibel zijn met de PS5 en met de nieuwe VR2 Sense-controllers. Het heeft een schermresolutie van 2000 x 2040 pixels per oog. Hiernaast heeft het een gezichtsveld van 110 graden, is in staat tot 90 tot 120 Hz framesnelheden en ondersteunt 4K HDR.

PlayStation VR2

De nieuwe PS VR2 komt met allerlei nieuwe functionaliteiten. Het apparaat heeft bijvoorbeeld inside-out tracking. Dit betekent dat hij meerdere ingebouwde camera’s heeft om de bewegingen van je hoofd en controllers te volgen. Sony heeft ook een nieuwe sensorische functie voor het apparaat geïntroduceerd. Namelijk “headsetfeedback” genaamd, die games en ervaringen nog meeslepender kan maken. Headsetfeedback maakt gebruik van een ingebouwde motor met trillingen om in-game-gebeurtenissen te simuleren. Dit is wel heel gaaf. Het kan bijvoorbeeld het gevoel van de verhoogde hartslag van een personage nabootsen. Dit terwijl ze zich verbergen voor een dreiging. Sony bouwt een hele hype omtrent het apparaat, vermoedelijk horen we er meer over op een eigen evenement van het bedrijf.

Controllers

Wat betreft de PS VR2 Sense-controllers, deze hebben belangrijke functies van de DualSense-controllers. Met name de haptische feedback en adaptieve triggers. Hoewel Sony de beschikbaarheid van de headset nog moet onthullen, kondigde het bedrijf een van de eerste games aan die op het platform komen. Horizon Call of the Mountain, een VR-ervaring in het Horizon-universum, wordt gebouwd voor de PS VR2 en wordt een exclusieve titel voor het platform.