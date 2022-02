Sony introduceert handige functie voor de PS4 en PS5

Voor de PS4 en PS5 consoles komt een handige functie beschikbaar, dat je leven net iets makkelijker maakt.

Je kunt vanaf vandaag je PSN- account koppelen aan Discord. Dat is handig, omdat dit je PlayStation-game-activiteit op je Discord-profiel kan weergeven. En vrienden daar kunt laten zien wat je speelt, iets wat Xbox-spelers sinds 2018 kunnen doen. Als je wilt, kan je je PSN-ID op je Discord-profiel laten zien om het voor mensen gemakkelijk te maken om je daar als vriend toe te voegen.

Handige functie PS4 en PS5

Niet iedereen zal er gebruik van maken, omdat je ook actief moet zijn op Discord. Maar ben je dat wel, dan is dit een welkome aanvulling. Mensen weten je beter te vinden en je kunt makkelijker vrienden maken. Vooral nu crossplay steeds gebruikelijker wordt en vrienden samen games spelen op verschillende platforms. Als je bijvoorbeeld een Xbox-bezitter bent, kun je op Discord kijken wat je vrienden spelen en of ze dit op een PC of PlayStation doen.

Je kunt hier gebruik van maken door naar Discord te gaan en dan naar het gedeelte ‘Verbindingen van de Gebruikersinstellingen’. Hier zie je dan een Playstation– logo, waarmee je de koppeling tot stand kan brengen. Discord rolt de functie eerst in Amerika uit, daarna volgt de rest.

Samenwerking

De samenwerking tussen Sony en Discord werd al eerder aangekondigd. “Ons doel is om de Discord- en PlayStation-ervaringen dichter bij elkaar te brengen op console en mobiel vanaf begin volgend jaar, zodat vrienden, groepen en communities kunnen rondhangen, plezier hebben en gemakkelijker kunnen communiceren terwijl ze samen games spelen”, aldus Sony. Verdere samenwerking sluiten de twee partijen niet uit. “We zijn verheugd om onze samenwerking met PlayStation voort te zetten en te onderzoeken hoe we samen geweldige gedeelde ervaringen voor je vrienden en gemeenschappen kunnen creëren”, schreef Discord in een blogpost.