Sony komt met rete-dure walkman

Sony

Fan van walkmans? Dan is er goed nieuws, want Sony komt de ultieme walkman.

Sony heeft deze walkman ontworpen voor de echte fans. Je moet namelijk flink in de buidel tasten om een dergelijk apparaat aan te schaffen. Maar je krijgt er zeker wat voor terug. Sony lanceert weer twee nieuwe versies van top-muziekspelers. De beste is de NW-WM1ZM2 met een prijskaartje van 3.500,- euro.

Walkman van Sony

Aan de naam mogen ze nog wel even werken, echt pakkend is die niet. Maar aan de andere kant, alleen echte audiofielen kopen een dergelijk apparaat. Die vinden een naam zoals deze juist geweldig. Maar goed, de NW-WM1ZM2 heeft een Kimber Kable voor een perfecte verbinding met de koptelefoon, een opmerkelijke chassis en een digitale S-Master HX-versterker.

Je kunt lekker showen met de walkman, want het chassis is gemaakt van 99,99 procent puur goud en zuurstofvrij koper. Sony is het soldeerwerk niet vergeten en is ook voorzien van goud. Dit alles heeft een positief effect op de kwaliteit van het geluid.

Verbeteringen

De nieuwe walkman is ook beter dan zijn voorganger op technisch gebied. Het is nog steeds gebaseerd op Android, heeft een groter vijf-inch (en uiteindelijk 720p) scherm, een grotere voeding en een verbeterd opschalingsalgoritme voor audio van cd-kwaliteit (16-bit, 44/48kHz). Ruimte om content op te slaan is er ook, namelijk 256 GB voor je muziek, wifi-streaming, een USB-C-poort en een batterijduur van 40 uur bij het afspelen van 96 kHz FLAC-audio.

Er is ook een goedkopere versie van ongeveer 1.200,- euro, maar dan moet je het doen zonder al het goud. Tevens zul je het moeten doen met 128 GB aan uitbreidbare ruimte.