Sony onthult bijzondere 360 graden speakers - Apparata

Deze nieuwe Sony 360 graden speakers geven een ruimtelijk gevoel van de muziek die je afspeelt. Dit zijn de producten en zo werken ze.

Als je een goede koptelefoon zoekt, dan is Sony een merk dat je zeker moet overwegen. De Japanse techgigant weet al jaren een reputatie hoog te houden met de koptelefoons van het merk. Sony heeft nu echter iets nieuws in vorm van 360 graden speakers. Gaat dit ook weer een hit worden?

Sony SRS-RA5000

Voor lekker klinkende productnamen moet je niet bij Sony zijn. Hopelijk is de speaker beter dan zijn naam doet vermoeden. De 5000 is het topmodel en heeft een extravagant uiterlijk. Moeilijk te missen in je woonkamer zullen we maar zeggen. Past wel mooi bij je PlayStation 5, die ook al een opvallend voorkomen heeft.

De Sony SRS-RA50000 heeft drie speakers bovenop, drie speakers aan de zijkanten en een ingebouwde subwoofer. Zo komt het geluid horizontaal én verticaal naar je oren. Volgens Sony de perfecte manier om een goede atmosfeer van geluid te creëren in een ruimte. Met 360 Reality Audio komt muziek drie dimensionaal naar je toe. De richtprijs is met 599 euro niet heel goedkoop, maar het is dan ook een echt premium product.

Sony SRS-RA3000

De tweede 360 graden speaker van Sony en het goedkopere broertje van de 5000. Deze heeft twee speakers, eentje boven en eentje aan de zijkant. Ook deze speaker geeft een ruimtelijk geluid en het product is zo bedacht om er meerdere aan elkaar te koppelen als je dat zou willen. Zo heb je in meerdere ruimten de muziek.

Beide Sony 360 graden speakers zijn compatibel met Alexa en Google Assistant. Met een prijskaartje van 359 euro is dit model een stukkie goedkoper. Ga je er echter meerdere kopen ben je alsnog prijzig uit natuurlijk.