Sony rolt eerste PlayStation 5 beta software uit

De PlayStation 5 beta software is een eerste stap naar een ondersteunde uitbreiding van de SSD-opslag.

Standaard komt de PS5 met een ingebouwde 825 GB SSD. Dat klinkt misschien als voldoende, maar in de praktijk is dat echt niet zo. Een klein deel wordt in eerste instantie opgeslokt door het besturingssysteem. Dan zijn er nog sommige games die zo achterlijk groot zijn dat ze het overgrote merendeel van je console opslag opeisen. Installer maar eens digitaal Call of Duty: Black Ops Cold War met Warzone en ook Modern Warfare. Er zal geen andere grote PS5-game meer geïnstalleerd kunnen worden.

PlayStation 5 beta software

Het uitbreiden van het SSD-geheugen is dus iets wat interessant is voor gamers met een grote bibliotheek. Je kunt een externe harde schijf aan je PS5 hangen, maar daar heb je feitelijk weinig aan. Alleen met de goedkeuring van Sony kun je daadwerkelijk games spelen vanaf een andere SSD. De eerste stap is nu gezet, want Sony heeft de benodigde PlayStation 5 beta software vandaag beschikbaar gesteld. In de landen Japan, het Verenigde Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten kan men aan de slag met de beta.

De beta ondersteunt de M.2 SSD uitbreidingsslot. Sony vereist minimaal een PCIe Gen4 SSD met een minimale snelheid van 5.500MB/s. Daar moet je goed op letten als je een SSD gaat kopen om deze in je PS5 te schroeven. Het zou zonde zijn als het hele proces nog eens uitgevoerd moet worden omdat je de verkeerde SSD hebt gekocht.

Het is overigens niet zomaar een SSD erin jassen en klaar. Hou er ook rekening mee dat zo’n SSD extra koeling vergt om goed te kunnen functioneren. Zeker bij lange game sessies in een warme ruimte kan de temperatuur oplopen. Naast de SSD is het aannemelijk dat je moet investeren in heatsinks.