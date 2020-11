Sony Xperia 5 II review - de underdog van het jaar! - Apparata

Zo richting het einde van het jaar behandelen we nog een dijk van een smartphone. Dit is de Sony Xperia 5 II in een review.

Samsung, Huawei, OPPO, OnePlus. Zomaar een aantal bekende Android smartphonefabrikanten die stuk voor stuk nieuwe toestellen dit jaar hebben uitgebracht. Maar laten we zeker Sony niet vergeten die ook al jaren een reeks toestellen in het gamma heeft. We gingen aan de slag met de Sony Xperia 5 II voor een review en de conclusie kun je bijna omschrijven als een openbaring.

Echt anders

De meeste premium smartphones lijken erg op elkaar. Ze combineren de beste specs van het moment in een serieuze behuizing. Sony doet dat anders en dat merk je al als je de telefoon uitpakt. De uitstekende specs zijn gebleven, maar de behuizing en het gevoel dat de smartphone je geeft is beduidend anders.

Sony zie ik altijd als een ingetogen merk als het gaat om smartphones. Ze ontwerpen rete strakke telefoons zonder poespas. En ik merkte voor deze review dat de Sony Xperia 5 II daar geen uitzondering op is. De voor- en achterkant is glad. Je hebt enkel een camera-eiland en het merknaam Sony in combinatie met een type aanduiding achterop. Voor zit de selfie camera in een bezel verwerkt en zijn er geen fysieke knoppen te bespeuren.

Waar Sony wat achterloopt op de concurrentie is dat de randen wat dikker zijn, maar dat stoort op geen enkel moment. Bovendien is het issue van de notch ook meteen opgelost. Aan de zijkant zitten een aantal knoppen voor de volume, aan/uit knop, een snelkoppeling naar de camera en een Google Assistent knop.

Al die knoppen aan de zijkant is even wennen. Via het smartphone scherm kun je ook snel de camera openen, maar het is fijn dat er een aparte knop voor is. In het begin verwarde ik deze nogal vaak voor de Google Assistent knop omdat ze vlak bij elkaar zitten. Misschien een beetje overkill aan knoppen. Aan de andere kant heb je zo wel wat te kiezen en daarmee is Sony echt anders.

Sony Xperia 5 II review – specificaties

Voor zijn bescheiden voorkomen is de Sony Xperia 5 II echt wel een krachtig ding. Je hebt een 21:9 6.1-inch OLED HDR scherm met een ververingssnelheid van 120Hz. Er zit een Qualcomm Snapdragon 865 onder de kap en je hebt 128 GB opslag en 8 GB werkgeheugen. Via microSDXC kun je de opslag verder uitbreiden tot een maximum van 1 TB.

Wat opvalt is wat een lichtgewicht telefoon dit eigenlijk is. Voor zo’n krachtige smartphone weegt de Sony een magere 163 gram. Je hebt op de achterkant een camera met drie lenzen. Dit betreft een 12 MP + 12 MP + 12 MP combinatie. Voor zit een 8 MP camera.

De batterij heeft een capaciteit van 4.000mAh. Draadloos laden is er helaas niet bij. De smartphone komt met stereoluidsprekers. Sony denkt ook aan de dinosaurussen onder jullie. Er zit namelijk een 3.5mm ingang op voor je koptelefoon. Had ik al gezegd dat Sony echt anders doet? De telefoon wordt geleverd op Android 10.

Sony Xperia 5 II review – dagelijks gebruik

Een enorm pluspunt van deze smartphone is zijn gewicht. Het is een lekker dun modelletje en de Sony is geen grote aanwezige in je broekzak. Het is echt lang geleden dat ik een high-end smartphone heb getest die géén joekel in mijn broekzak was. Tegenwoordig zijn smartphones zo groot en zwaar dat ze vrij dominant deel uitmaken van je dagelijkse bezigheden. De Sony voel je nauwelijks in je broekzak dankzij het gewicht van 163 gram.

Sony’s kijk op Android is zakelijk met een toefje entertainment. Een grappige gimmick is dat je een slapende robothond van Sony kunt instellen met het Always On Display. Wel komt deze versie van Android 10 met een aantal apps waar ik zelf geen boodschap aan heb. Persoonlijk heb ik het liefst een zo kaal mogelijke Android met zelf de regie in handen.

Het design van de telefoon verdient wat mij betreft twee duimpjes omhoog. Het is ontzettend strak, maar je hoeft niet bang te zijn dat het toestel glad is of zo. Wel moest ik wennen aan de bediening. Onbedoeld rustte mijn vinger soms tegen een knopje aan. De knoppen steken gelukkig niet uit maar zijn een beetje in het design meegegaan. Daardoor moet je ze echt indrukken, wat wel prettig is en dat voorkomt een onbedoelde actie.

Naast dat de bezels verraden dat Sony niet helemaal on point is met de concurrentie, loopt het Japanse bedrijf op nog een vlak achter. De telefoon kan maximaal 21W snelladen. Dat doen merken als Huawei, OPPO en OnePlus een klap beter. Het voelt als een achteruitgang als je beter gewend bent.

Al met al zijn de kritiekpunten op de Sony Xperia 5 II geen dealbreakers. Het had wel echt fijn geweest als je zou kunnen snelladen met 30W of meer. Maar wat niet is kan nog komen, wie weet wat Sony in petto heeft voor 2021.

Sony Xperia 5 II review – camera

En dan over de kwaliteit van de camera. Daar valt weinig op aan te merken. De foto’s zijn natuurgetrouw en erg scherp. Probeer je een foto van objecten dichterbij te nemen, dan presteert de camera wat minder. Voor algemene foto’s van een object kan ik een zeer positieve conclusie trekken. De camera heb ik uitgetest met een BMW M8 Competition Cabrio als model.

Sony Xperia 5 II review – conclusie

Ik zie de Sony Xperia 5 II als een echte underdog. Tussen alle andere bekende merken door is deze smartphone er niet eentje om te vergeten. Als je een high-end smartphone overweegt met een fantastische camera, verpakt in een strakke behuizing dan is de Sony Xperia 5 II een hele sterke kandidaat.

De Sony Xperia 5 II heeft een adviesprijs van 899 euro en is verkrijgbaar in zwart of blauw. Als je echter goed zoekt kun je her en der leuke aanbiedingen spotten. Zo zagen we al een prijs van 779 euro voorbijkomen in combinatie met een gratis koptelefoon. Voor dat geld heb je echt een toptoestel te pakken en dan kun je ook nog eens bedraad naar hoge kwaliteit muziek luisteren of film kijken. En dat kunnen niet veel high-end smartphones meer zeggen.

Pluspunten

Strak design met veel fysieke knoppen voor onder andere camera

Goede camera

Concurrerende prijs met concurrerende hardware

3.5mm koptelefoon ingang voor de liefhebber

Lichtgewicht

Minpunten