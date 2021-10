Hier, de eerste smartphone die de Pro naam verdient

Iets verdienen is altijd subjectief, maar de Sony Xperia PRO-I lijkt enkel bedoeld te zijn voor mensen die uiterst professionele dingen willen doen met hun smartphone.

Er is een nieuwe trend in de smartphonewereld: bij bijna elk merk kun je een telefoon krijgen als basismodel en als ‘Pro’. Dat is de korte versie van zeggen dat het dezelfde generatie telefoon is met veel meer functies en betere specs dan wel materialen. Laten we wel wezen: dat Pro slaat eigenlijk nergens op. Ondergetekende heeft een ‘Pro’-telefoon, maar ik doe bijna niks professioneels waarvoor een steengoede smartphone essentieel is. Pro klinkt leuk, maar het is meer een naam dan een omschrijving.

‘Echte’ Pro smartphone

Nu is hier echter de Sony Xperia PRO-I en dit is de eerste smartphone waarvan wij denken dat die Pro-naam wél slaat op wie interesse heeft in deze smartphone. Moeten we wel gelijk erbij zeggen: dan moet deze professional wel fotograaf van beroep zijn. Als een pro-camera in een smartphone lijkt de Xperia PRO-I echter indrukwekkende dingen te doen.

Camera’s

Want die camera’s is gelijk waar de Sony Xperia PRO-I indrukwekkende dingen doet. Sony heeft als voordeel dat ze allerlei technologie uit hun (spiegelreflex)camera’s kunnen lenen. Dat hebben ze dan ook gedaan. Een Exmor RS-sensor (type 1.0) bijvoorbeeld die ervoor moet zorgen dat bij weinig licht wordt gezorgd voor goede foto’s. De Auto Focus moet ervoor zorgen dat je altijd iets scherp in het plaatje krijgt, er zitten 315 detectiepunten in de telefoon. De grootste lens achterin is een joekel van een ZEISS-lens met een variabele lensopening (F2.0/F4.0).

Verder zijn er nog een paar dingen die de Sony Xperia PRO-I ook een goede filmsmartphone maken. Je kunt bijvoorbeeld op de beste modus filmen in 4K met 120 frames per second. Die slimme AF-technologie zit ook in het filmen verwerkt, waardoor je weinig problemen zult hebben met beeld wat niet focust. Ten slotte wat betreft de camera’s: er komt een statief bij wat Sony ‘ideaal voor vloggen’ noemt. Nog idealer is dat je achterop een schermpje kunt monteren om jezelf te zien tijdens het vloggen.

Telefoon

Leuk, maar heb je er ook wat aan als ‘dagelijkse’ telefoon? Waarschijnlijk wel. Om al deze features te ondersteunen, heeft de Sony Xperia PRO-I gewoon wat je verwacht van een Pro-smartphone. Wat te denken van een Snapdragon 888 met 12 GB RAM en 5G-ondersteuning. Interne opslag is 512 GB maar je kunt een micro SD-kaartje toevoegen om dat uit te breiden met nog een TB. Ook verdere specs lijken lekker Pro: een OLED-scherm met een 120 Hz ververssnelheid, een batterij met 4.500 mAh capaciteit, Gorilla Glass Victus en Dolby Atmos audio mét, jawel, een 3,5 mm “headphone jack”. Deze is bedoeld om zelf een microfoon aan te sluiten op het device. Toegegeven, de headphone jack heeft zijn hoofddoel in de moderne wereld verloren omdat iedereen hem achterwege laat, maar echte Pro’s willen de keuze hebben.

Prijs

Misschien merk je dat dit stuk positief is geschreven: ondergetekende is positief verrast hoe veel Pro-features je echt in een smartphone kunt stoppen. Er kleeft wel één groot nadeel aan: de prijs. Voor deze Pro-smartphone betaal je ook echt Pro-geld. De Sony Xperia PRO-I is namelijk binnenkort te koop voor 1.799 euro. Goed, als jij echt een Pro bent dan moet dat natuurlijk geen probleem zijn.