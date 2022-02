Sony’s Xbox Game Pass-concurrent heeft geen schijn van kans

Een Sony-abonnement dat inferieur is aan de Xbox Game Pass komt mogelijk binnenkort naar PlayStation.

Sony werkt naar verluidt al een tijdje aan een eigen versie van de Xbox Game Pass, zo meldde Bloomberg vorig jaar. Nu zijn de prijzen van project Spartacus uitgelekt en daaruit blijkt eenduidig: de PlayStation-maker heeft geen schijn van kans!

Sony’s Xbox Game Pass prijzen

Volgens onbevestigde bronnen krijgt de speciale pass voor PlayStation-eigenaren eenzelfde structuur als de Xbox Game Pass. Dat wil zeggen het huidige Plus-abonnement erbij inbegrepen en functies als streaming, een grote catalogus games en gratis titels.

Maar Sony gaat er vermoedelijk veel te veel voor vragen, zo weet VentureBeat te melden. Voor het allerduurste abonnement zou Sony 16 dollar vragen, een dollar meer dan de huidige Xbox Game Pass. Er zijn daarentegen wel enkele aanzienlijke verschillen in wat die investering oplevert.

Verschillen

Gamers met de ongenaamde Sony-pass kunnen voor dat geld streamen, klassieke en nieuwe games spelen en games uittesten. Gebruikers krijgen daarnaast ook gratis games via het PS+-abonnement. Het is niet duidelijk of PC-gamers ook kunnen streamen.

Dat alles is ook voor de Xbox Game Pass beschikbaar. Tegelijkertijd kunnen afnemers van dat abonnement daarnaast kortingen verwachten, krijgen ze exclusieve content en zijn er meerdere exclusieve games te spelen. Onder meer Bethesda en EA bieden momenteel exclusief hun titels aan via de Game Pass. En dan hebben we het nog niet over de mogelijke Steam-integratie gehad!

Kortom, voor minder geld krijgen afnemers van een Xbox Game Pass meer dan bij een Sony-abonnement. De verschillen zijn klein, maar ongetwijfeld voelbaar voor sommige doelgroepen. Het zou helemaal dramatisch worden als PS-games niet op PC gespeeld kunnen worden via de pass. Zo sluit Sony effectief een enorme doelgroep uit.