SpaceX en Blue Origin krijgen concurrentie van… Porsche!

De ruimte lijkt een droom te zijn voor velen, maar het lijkt erop dat een opmerkelijke partij nu ook interesse toont in buitenaardse reizen. Porsche investeert in ruimtevaartorganisatie Isar!

We hebben het grootste deel van onze eigen planeet nou wel gezien, dus willen we daarbuiten treden. Goed, ruimtevaart voor ontdekkingsdoeleinden zijn absoluut niet nieuw. Wel relatief nieuw zijn serieuze plannen om ruimtevaart commercieel te maken. Een retourtje Mars, zeg maar.

Commercieel

Twee grote spelers daarin zijn Elon Musk en Jeff Bezos met SpaceX en Blue Origin. Musk en zijn ruimte-ideeën zijn veel vaker de revue gepasseerd en Bezos‘ ruimte-avonturen hebben we recent op de voet kunnen volgen. Er worden grote stappen gemaakt en wellicht is commercieel ruimtereizen binnenkort nabij. Of het een ‘first come first serve’ wedstrijd wordt tussen Bezos en Musk, of dat elk bedrijf een concurrerende positie inneemt: dat laatste lijkt waarschijnlijk.

Isar

En dus is er ruimte (har-har) voor nog een speler. Het in München gevestigde Isar Aerospace bijvoorbeeld. Dit bedrijf houdt zich bezig met raketten, satellieten en van alles om de ruimte in te komen. Maar één van de speerpunten van Isar is ook commerciële ruimtereizen. Uiteindelijk moeten mensen een retourtje Mars kunnen kopen bij Isar. Ambitieuze plannen.

Porsche + Isar

Genoeg om de interesse te wekken van een investeerder. En niet de minste: Porsche AG investeert in Isar Aerospace. Dat maakte het automerk bekend in een persbericht. Een bijzondere stap voor het automerk: de connectie tussen Porsche en de ruimte is namelijk niet erg voor de hand liggend.

Porsche gaat namelijk samen met Isar een speciale ruimte-versie van de 911 maken. Nee, Porsche heeft vooral interesse in de technologieën die gebruikt gaan worden. Er is veel nodig voor een ruimtereis en die innovaties kunnen prima gebruikt worden in auto’s.

Isar wil met de financiële bijdragen van onder meer Porsche komend jaar voor het eerst een raket in de ruimte hebben. Het bedrijf kan al rekenen op 180 miljoen dollar vanuit investeerders. Of er net als bij Tesla nu een speciaal Porsche sportpakket genaamd Isar komt, is niet bekend.