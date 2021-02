Speel Game Boy games als nooit tevoren! - Apparata

Game Boy- fans opgelet, binnenkort kan je je oude games spelen op HD- TV. Hoe? Lees dat hier.

Veel mensen zijn met de Game Boy opgegroeid. In 1989 werd de 8 bit versie gelanceerd. Hier kon je nog niet echt veel mee. Over de jaren heen verschenen er steeds meer versies en steeg de populariteit van de handzame spelcomputer. Iedereen speelde er natuurlijk Super Mario op, voor die tijd zeer vermakelijk. Tot ver in 2000 werden de Game Boys gemaakt met varianten zoals de Game Boy Color en de Game Boy Advance SP.

Zonde natuurlijk om die Game Boy games te laten versloffen op je zolder. En een beetje nostalgie is altijd wel leuk, zeker tussen al het next- gen gamegeweld.

Hyperkin RetroN Sq

Niet echt een makkelijke naam, maar deze console maakt het mogelijk om je oude Game Boy en Game Boy- color spellen af te spelen. De ‘Hyperkin RetroN Sq-console’, zoals die officieel heet, maakt gebruik van open- source software die dit mogelijk maakt. De bètafunctie heeft ook comptabiliteit met de Game Boy Advance. Natuurlijk zit er ook een controller bij. Om het hele sfeertje compleet te maken lijkt deze controller erg op de SNES. Sluit hem gewoon aan via je USB en gaan!

Tetris

Eén van de populairste spellen op de Game Boy was natuurlijk Tetris. De uitvoer van de console is HDMI, dus nu heb jij de kans op te zien hoe Tetris eruit kan zien in 720p. Voor de die- hard fans: het is ook mogelijk om de beeldverhoudingen te veranderen in 16: 9 en 4:3. Dit kan je doen met een schakelaar aan de achterkant van de console.

Ergens in maart zal de console uitkomen voor een schappelijke prijs van rond de $75. Ren dus naar de zolder om je Game Boy cartridges te zoeken en nu maar hopen dat je die in een opruimwoede niet weggegooid hebt.