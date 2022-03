Spotify in de auto wordt beter dan ooit

Voor de liefhebber van eigen muziek in de auto is er goed nieuws: Spotify denkt aan je door het uitbrengen van de nieuwe Car Mode.

De auto is misschien wel de ultieme plek om Spotify te gebruiken. Lekker in je eigen bubbel meeblèren met je favoriete klassiekers, lachen om een podcast of nieuwe muziek ontdekken in je Daily Mix. Onder één voorwaarde: zet iets aan en blijf van je telefoon af. Muziek of audio mag, maar het moet natuurlijk geen afleiding worden. Iets wat Spotify probeerde te promoten met een auto-interface.

Spotify in de auto

Wanneer Spotify was verbonden met je auto via Bluetooth kwam er op je smartphone een ander scherm tevoorschijn dan normaal. Een versimpelde lay-out met grotere knoppen zodat je makkelijk kon skippen, shufflen en een nummer een ‘like’ geven om hem op te slaan. Een goed idee, maar afgelopen november kondigde Spotify aan dat deze automodus zou verdwijnen. Initieel leek dat een tactiek om meer te kunnen verkopen van hun nieuwe apparaatje genaamd ‘Car Thing’, een schermpje in je auto speciaal gericht op Spotify. Het probleem daarmee is dat mensen die niet 90 euro overhebben voor een extra scherm vastzitten aan hun smartphone en de lay-out slechter maken de boel enkel onveiliger maakt.

Spotify Car Mode

Vandaar dat Spotify toch weer een lay-out genaamd Car Mode gaat uitbrengen. Eigenlijk al deels heeft uitgebracht. Een aantal gebruikers, met name met een Android-smartphone, kregen een melding om ‘een nieuwe automodus uit te proberen’.

Doe je dat, dan krijg je een compleet vernieuwde Car Mode voor Spotify. In eerste instantie lijkt het op de oude versie, met de naam van het nummer waar je naar luistert en een beperkt aantal knoppen voor alleen hoognodige functies. Nieuw is een grote ‘microfoonknop’ in het midden. Die zorgt voor nog meer handsfree-bediening, daarmee kun je namelijk een commando inspreken. Wel zo makkelijk.

Een select aantal gebruikers kan Spotify Car Mode testen, of de feature officieel uitrolt is momenteel niet bekend. (via 9to5google)