Spotify komt met goedkoper 1 euro abonnement

Maar wat krijg je voor 1 euro per maand met een goedkoper abonnement op Spotify? We leggen het je uit.

Voor een tientje per maand krijg je toegang tot Spotify Premium. Dat betekent onder andere eindeloos muziek streamen, downloaden en geen reclames. Maar met al die abonnementen van tegenwoordig kan zo’n tientje er behoorlijk inhakken. Stel dat je ook een maandelijks abonnement hebt op bijvoorbeeld Netflix, Amazon Prime, Disney+ en noem maar op. Je bent zo tientallen euro’s per maand verder.

Goedkoper abonnement Spotify

Tot op heden had Spotify slechts één premium abonnement, gezinsvarianten daargelaten. Daar komt nu verandering in. Spotify introduceert Plus. Een abonnement van slechts een euro per maand (0,99 eurocent). Dit nieuwe abonnement bevat nog steeds reclame. Je kunt echter ongelimiteerd nummers overslaan. Ook kun je zelf nummers selecteren en heb je dus niet langer te maken met de verplichte shuffle modus.

Het is een interessante aanpak van de muziek streamingdienst. Spotify test momenteel dit abonnement dat een tiende goedkoper is. Of dit op wereldwijd grote schaal uitgerold gaat worden is op dit moment nog niet te zeggen. Het is in elk geval interessant dat de dienst iets anders uitprobeert. Spotify Plus klinkt zo op het eerste gezicht niet heel verkeerd voor slechts die ene euro per maand. (via The Verge)