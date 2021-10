Squid game afgekeken? Dan zijn deze series ook het kijken waard

Netflix

De serie op Netflix is razend populair. Veel mensen hebben inmiddels Squid game afgekeken, check hier welke series jij vast en zeker dan ook leuk moet vinden.

Squid game is op 17 september 2021 uitgebracht en is een Zuid- Koreaanse dramaserie. De serie heeft negen afleveringen en is superveel keer bekeken op Netflix. Het verhaal gaat over een groep mensen die hun leven wagen in een mysterieus overlevingsspel. Als je wint, dan krijg je een prijs van ongeveer 33 miljoen euro. Maar als je verliest, kan je dat je leven kosten. De titel verwijst overigens naar een inktvisspel.

Squid game afgekeken

Negen afleveringen, daar ben je zo doorheen. Daarom hebben we drie alternatieven voor je die een soortgelijk verhaal hebben.

3%

Deze serie laat zien dat jongeren vanaf hun twintigste mee mogen doen met ‘het proces’. Dit wordt gedaan door verschillende test en spellen, die deelnemers moeten voltooien. Uiteindelijk kan maar 3% van iedereen winnen. Voor de rest is er een niet zo fijne toekomst.

Alice in Borderland

In deze serie draait het ook om overlevingsspellen. Locatie is Japan en daar volgen we Arisu die werkloos is geworden. Hij heeft weinig geld over en in zijn leven niet veel geluk gehad. Dan belandt hij in een parallelvorm van de stad Tokio. Alle inwoners zijn daarin verdwenen behalve twee vrienden en hijzelf. Dé manier om dit te overleven is mee te doen met meerdere (dodelijke) spellen.

El Hoyo

Oké, dat is geen serie maar een film. In de film wordt het verhaal verteld van een nieuw gevangenissysteem. En dat is behoorlijk beangstigend. Zit je in de gevangenis, dan leef je niet naast elkaar. Maar boven elkaar. Hoe hoger de cel, hoe beter. Want elke avond wordt er vanaf de 200ste verdieping een feestmaal naar beneden gebracht met een lift.

Je begrijpt het al. De cellen onderop moeten het met de restjes doen. Elke maand worden de gevangenen op een andere (willekeurige) verdieping geplaats.