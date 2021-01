Steam Game Festival - Honderden games gratis testen - Apparata

Tijdens het Steam Game Festival zet de gamewinkel honderden ontwikkelaars in het zonnetje en geeft gratis demo’s uit.

Tijdens het Steam Game Festival staan aankomende week honderden games in de spotlight. Het grootste PC gaming platform organiseert het evenement om aandacht te vestigen op alle indiegames op het platform. Van 3 tot 9 februari kunnen alle games gratis honderden games uitproberen, chatten met de ontwikkelaars en livestreams bekijken.

Steam Game Festival

Het jaarlijkse evenement van Steam zet deze keer meer dan 500 games in de spotlight. Het zijn allemaal indie-pareltjes die door Steam in het zonnetje gezet worden. Gamers kunnen van al die games een gratis demo proberen. Op deze manier kun je eerst even aanvoelen of een game iets voor jou is.

Het is tegelijkertijd een sociaal evenement waarbij ontwikkelaars de kans krijgen om direct in contact met gebruikers te komen. Tijdens livestreams worden de betreffende games gespeeld en kun je een kijkje in de keuken krijgen.

Zeker voor mainstream of casual gamers is dit festival een uitgelezen kans om met een nieuwe type games in aanraking te komen. Voor velen klinkt ‘indie’ immers als ‘onaf’ of ‘low budget’ in de oren. Dat is zeker af en toe zo, maar vaak genoeg ook niet.

Indie games zijn voor velen een directe tegenbeweging tegen het mainstream ‘ieder jaar de nieuwste, stiekem exact dezelfde game voor full-price nog een keer kopen’. Indie-titels kunnen een niche op hun wenken bedienen en dat voor doorgaans een vriendenprijsje.

Kortom, kom vooral een keer langs tijdens het Steam Game Festival. Valve heeft reeds aangekondigd dat ze het festival vier keer per jaar gaan organiseren.