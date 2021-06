Steven Spielberg gaat films voor Netflix maken! - Apparata

Heel vet, er komt Steven Spielberg kwaliteit naar de Netflix Original films.

De Amerikaanse streamingdienst Netflix maakt ontzettend veel eigen films en series. Maar over de kwaliteit kun je een discussie voeren. Er zitten echt wel gave toppers tussen, zoals Army of the Dead, maar ook genoeg pulp zoals Underground 6. Daar helpen bekende acteurs en actrices soms niets bij. Een legendarische regisseur kan wel bijdragen aan een succesvolle formule. Des te gaver is het dat Steven Spielberg zich gaat bemoeien met Netflix films.

Zeker in de begindagen van Netflix was het altijd nog maar de vraag of Hollywood regisseurs er brood in zagen om voor Netflix iets te maken. Velen zagen het niet als een concurrent voor de bioscoop releases. Christopher Nolan is bijvoorbeeld een fel tegenstander van streamingdiensten op dat vlak. Maar nu komt het nieuws dat de levende legende Steven Spielberg Netflix films gaat maken.

Het gaat hier om Amblin, het productiebedrijf van Steven Spielberg. Amblin heeft een deal gesloten met Netflix om meerdere films op jaarbasis voor de Amerikaanse streamingdienst te maken. Volgens Variety dienen ze tenminste twee films per jaar op te leveren aan Netflix. Overigens is het geen exclusieve deal. Zo maakt Amblin ook films voor Universal. (via Variety)