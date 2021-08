Streamingsplatform Twitch geeft je ‘zomaar’ een ban

Het streamingsplatform Twitch is razend populair onder gamers. Maar je kan zo een ban aan je broek hebben hangen. Twitch gaat vanaf nu meer duidelijkheid hierover geven.

Streamingsplatform Twitch is eigenlijk gewoon een videosite dat gericht is op het uitzenden van persoonlijke kanalen. En dan voornamelijk waarbij computerspelen gespeeld worden. Iedereen kan er via een eigen kanaal uitzendingen maken. Dit kan over verschillende onderwerpen gaan en daar een publiek bij verzamelen. Maar de dienst kan je er zonder pardoes vanaf gooien. Veel gamers weten niet waarom. Daar komt nu verandering in.

Twitch geeft meer duidelijkheid over ban

Van je populaire eigen kanaal afgegooid worden, dat kan goed pijnlijk zijn. Al je volgers kwijt, maar je kunt ook niet meer je content publiceren. Als dit je overkomen is, krijg je binnenkort meer details over wat je verkeerd hebt gedaan. Je krijgt dan een melding met daarin de datum en de titel van je stream dat in strijd was met de regels van Twitch.

Dit is nieuw, want eerder kregen streamers alleen een melding over welke regel(s) je overtreden had. Een verdere uitleg kreeg je niet en het was dan ook compleet onduidelijk met welk materiaal je de regels overtreden had. Het gaat dus vanaf nu wat duidelijker worden, maar allesomvattend is het niet. Een persoonlijk bericht met de exacte reden waarom iemand een ban heeft zal er niet komen. Het kan namelijk om materiaal van uren gaan, waarin je met één korte actie van een paar seconden een ban kan krijgen.

Buiten de dienst

Opmerkelijker is dat gebruikers ook een ban kunnen krijgen door hun gedrag buiten de dienst. Ja, serieus dit kan. Sinds april heeft Twitch namelijk een nieuwe regel ingesteld, waarmee gebruikers een ban kunnen krijgen wanneer de persoon zich buiten het platform misdraagt. Het bedrijf noemt ‘overduidelijk hatelijke en schadelijke handelingen, waaronder dreiging van massaal geweld, en het leiderschap of lidmaatschap van een haatgroep’. Hoe ze hier achter komen, dat is onduidelijk.