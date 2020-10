Super Nintendo World gaat zijn deuren openen - Apparata

Super Nintendo World is een uniek nieuw themapark dat volgend jaar open gaat voor publiek.

De wereld van Mario in het echt meemaken? Het Super Nintendo World themapark geeft je die unieke kans. Je moet er wel naar de andere kant van de wereld voor reizen. Want hoe kan het ook anders dan dat het themapark zich in Japan gaat bevinden.

Super Nintendo World is gelokaliseerd in Universal Studios in de stad Osaka. Alsof Japan op zichzelf al geen reden is om het land eens te bezoeken, dan is dit themapark wel een doorslaggevende reden. Zeker omdat het themapark nergens anders op de wereld is. Zo heb je meerdere Disney parken, meerdere Universal Studio’s, maar slechts één Super Nintendo World.

In het themapark staat alles wat met Nintendo te maken heeft centraal. De games, de wereldberoemde karakters en alles eromheen komt terug in het unieke gedeelte van Universal Studios in Osaka. Er zijn attracties, restaurants en winkels in het themapark te vinden.

Het themapark opent in de lente van 2021 zijn deuren. Hopelijk kunnen we dan weer reizen maken zodat het park veel toeristen mag ontvangen. En anders is het misschien toch wachten tot 2022. Het is niet bekend of Super Maro World ook elders als themapark gaat komen. Voorlopig heeft Japan de primeur en blijft het bij dit ene themapark in Osaka.