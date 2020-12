Sushi bestellen op een transparant OLED scherm - Apparata

Een transparant OLED scherm om eten op te bestellen. De techniek van de toekomst? LG denkt van wel.

Ook als het coronavirus achter ons ligt in de periode na 2021 zal hygiëne een belangrijke factor blijven. Wat dat betreft heeft LG goed opgelet en introduceert het Koreaanse techbedrijf een transparant OLED-scherm. Niet voor in je huiskamer, maar voor in publieke ruimtes zoals bijvoorbeeld een restaurant.

Transparant OLED scherm van LG

Als voorbeeld neemt het bedrijf een sushi bar. Je zit aan tafel en daarachter is de chef bezig allerlei heerlijk gerechten op een band te zetten. De charme zit hem in het nauwe contact tussen jou en de keuken. Niet heel erg covid-proof natuurlijk. LG heeft daar iets op verzonnen door dit transparante OLED scherm tussen jou en de chef te plaatsen.

Het scherm is 55-inch groot en voor 40 procent transparant. De OLED techniek maakt dit mogelijk. Ter vergelijking, een LCD scherm kan slechts 10 procent transparant zijn. Ondertussen kun je allerlei interessante informatie raadplegen. Bijvoorbeeld nieuwe gerechten direct bestellen via het scherm of even rustig door het menu bladeren.

Een andere handige toepassing is voor in de slaapkamer. Lekker vanuit bed nog even een film kijken. En dat zonder dat je tegen een fysieke televisie moet aankijken. LG neemt demo’s mee naar CES 2021 om het idee te tonen aan de wereld.