Te allen tijde tekst kopiëren van het internet

Lijkt eenvoudig, maar is het vaak niet. Toch kan het wel op een vrij gemakkelijke manier.

Even een stukje tekst kopiëren van een website, we doen het allemaal. Maar soms lukt dat niet, terwijl het toch juist eenvoudig zou moeten zijn. We gaan naar de maan, dus technisch zou dit toch ook moeten lukken. Wij hebben wat tips om dit te kunnen doen.

Tekst kopiëren van het internet

Er zijn verschillende manieren om tekst te kopiëren van een website. Het ligt er wel aan met welk apparaat je dit zou willen doen, daarom doorlopen we twee opties.

Google Lens

Deze functionaliteit van Google bestaat al een tijdje en werkt goed. Om het te kunnen gebruiken moet je naar de Google-zoeken app op je smartphone gaan. Tik daar op je cameraknop. Neem vervolgens een foto van de tekst die je zou willen hebben. Selecteer nu de kopieerknop om de tekst te ‘vangen’ en toe te voegen aan je klembord. Vandaar kan je het overal in kopiëren. Er is een handige optie aan toegevoegd, namelijk de knop Kopiëren naar computer. Om dit te laten werken, moet je zijn aangemeld bij hetzelfde Google-account op zowel je computer als je telefoon.

iPhone Live-tekst

Apple heeft deze functie pas gelanceerd. Deze is geïntegreerd in iOS 15. Met de Live Tekst-functie kan je vrij gemakkelijk tekst kopiëren met je camera. Om ervoor te zorgen dat deze functie is ingeschakeld op je iPhone of iPad, gaat dan naar Instellingen > Algemeen > Taal en regio. Tik daarna op de wisselknop Live-tekst. Maak hierna een foto en tik op de tekst om te kopiëren. Zo eenvoudig kan het zijn.

Werk je veel via je computer: gebruik dan deze functie. Dit werkt met Chrome en je kunt er gewoon tekst mee selecteren vanaf een site.