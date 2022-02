Techgigant heeft ontzettend slechte slogans

Om de zoveel tijd komen techgiganten met nieuwe slogans en waarden. Deze techgigant ook, maar wat zijn ze slecht.

We hebben bijna wel elke dag met deze techgigant te maken. Is het niet met WhatsApp dan wel met Instagram. Of Facebook. We hebben het natuurlijk over Meta (het voormalige Facebook) en ze hebben hun slogans -hun algemene waarden- aangepast.

Nieuwe slogans voor techgigiant

Velen van jullie weten geeneens dat Meta dit überhaupt heeft, maar het is toch echt zo. De Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft een nieuwe reeks “waarden” onthuld, om de diepgaande transformatie van zijn bedrijf uit te leggen. Ze hebben er niet één maar heel veel. We lichten de meest opmerkelijke eruit.

De eerste waarde is ‘Leef in toekomst’. Een behoorlijke dooddoener, want dat kan niet. Eerst was dit ‘wees moedig’, maar die slogan is overboord gegooid. Ze bedoelen hier natuurlijk de metaverse mee. Daarom is de bedrijfsnaam ook aangepast naar Meta.

De tweede slogan is ‘Wees direct en respecteer je collega’s’. Dit is echt iets voor intern. Ook Facebook heeft af en toe te maken met schandalen en daarom wordt nu gevraagd om direct en open te zijn.

De derde is ‘Focus op impact op de lange termijn’. Meta is geen eendagsvlieg, dat is nu wel duidelijk. Ze zijn er, en ze blijven. Of we het nou leuk vinden of niet. En daarom moet het bedrijf focussen op de lange termijn. Het gaat hier over innoveren, het bedrijf moet verder.

De laatste die we behandelen is ‘Metamates’. Meta-vrienden dus. Meta heeft last van concurrentie en bedrijven die hipper zijn. Dat resulteert in minder talent dat bij het bedrijf zou willen werken. Om er voor te zorgen dat meer mensen komen werken wordt de term Metamates geïntroduceerd. Dit om je het gevoel te geven dat je ergens bij hoort. Maar misschien is dat juist wel het probleem, steeds minder mensen willen bij Meta horen.