Terug naar kantoor met thuiswerken 2.0

Alleen maar thuiswerken is ook niet alles. Is dit de hybride oplossing om niet alleen thuis te werken en toch terug naar kantoor te gaan?

Met name de grote bedrijven zijn nog ontzettend terughoudend wanneer het personeel weer terug naar kantoor mag komen. In de Verenigde Staten heeft onder andere Apple gezegd dat er voor 2022 medewerkers zijn of haar plekje op kantoor niet terug hoeven te verwachten. We hebben de hybride oplossing voor je gevonden!

Maak kennis met de smartpods van Denizen genaamd Architype. Dit is een kantoor op een afgelegen locatie, zonder dat je inlevert op comfort. Vanbinnen is het gewoon een echt kantoor. Terwijl je om je heen de rust van de natuur hebt. Geen irritante collega’s en zo ben je toch terug naar kantoor. Thuiswerken 2.0 zien we zo wel zitten.

Deze smartpods worden gebouwd aan de hand van 3D-printers. Je hebt een bureau, een 27-inch 4K scherm, een 4k webcam en verwarming, verkoeling en luchtventilatie om je werkomgeving veilig, schoon en comfortabel te houden.

De smartpods van Denizen zijn verhuisbaar en op elke gewenste locatie neer te zetten. Je hebt wel een 120V 40 ampère stroomvoorziening nodig om te kunnen werken vanuit de pods. In de ochtend en middag lekker werken en tijdens een lunch een ommetje door het bos. Ideaal om op deze manier terug naar kantoor te gaan.