Terug van weggeweest: screensavers in Android 13

Screensavers gebruikte we vroeger veel, maar zijn door betere schermen verdwenen. Het lijkt erop dat ze terug zullen komen in Android 13.

Screensavers waren er vroeger om ervoor te zorgen dat je pixels niet inbranden op je scherm. Tegenwoordig is dat niet meer nodig, en ook bij smartphones is dat het geval. Toch hebben we al jaren de mogelijkheid bij Android-telefoons om een screensaver te gebruiken.

Screensaver Android 13

Check het maar uit als je een Android-telefoon hebt. Bij de instellingen kan je drie soorten vinden; een klok, een diavoorstelling van Google Foto’s of een animatie met kleurovergang. Android is van plan om deze interessanter te maken, zodat meer mensen ze gaan gebruiken.

De website Esper kwam hier onlangs achter. De ‘nieuwe’ functie zit in een tweede developers preview van Android 13. Het lijkt erop dat Google informatie wil gaan tonen bovenop de huidige screensavers. Denk hierbij aan weersinformatie, de tijd en datum. Deze informatie wordt dan op je scherm getoond. Natuurlijk kan je het ook uitzetten en voordat je het activeert kan je een preview bekijken.

Nuttig

De vraag is of we hierop zitten te wachten. We missen het klaarblijkelijk niet. Echter, Google denkt daar anders over omdat we dit ook al zagen bij een nieuwe interface voor de PC. Dat is wel logischer, want op PC’s zijn screensavers meer in gebruik. Experts vragen zich wel af waarom Google dit met Android doet, ze hebben namelijk Chrome OS al.

Toch kan het nuttig zijn. Er gaan al langer geruchten dat Google aan een functie werkt, waarmee je een telefoon met een monitor kan verbinden. Dan kan je je telefoon als een PC gebruiken. Hoe dit werkt in de praktijk, dat is nog niet bekend.