Tesla komt met een vrij bizarre optie

Het autobedrijf Tesla komt met een nieuwe optie voor hun auto’s. Deze is echter zowel hilarisch als bizar.

In China en andere Oosterse landen is het heel populair. Je ziet het overal, in barretjes of gewoon bij mensen thuis: karaoke. In het enorme land zijn wel meer dan 50.000 dans- en zinggelegenheden te vinden. Voor mensen die er niet genoeg van krijgen, komt de autofabrikant met een oplossing. Tesla levert nu een nieuwe accessoire: een microfoon voor karaoke in de auto. De TeslaMic is voorlopig alleen verkrijgbaar in China (logisch).

Tesla optie

Het bedrijf introduceerde het tijdens de uitrol van een software-update voor het Chinees Nieuwjaar, die een karaoke-platform genaamd Leishi KTV toevoegt aan infotainmentsystemen. Het infotainmentsysteem wordt automatisch gekoppeld aan de microfoon. Je krijgt er altijd twee, dus je kan met de TeslaMic lekker met je partner even een paar nummers meezingen.

Op Weibo kunnen we meer zien. Het filmpje is gespiegeld voor YouTube, zodat we het allemaal kunnen zien. Je ziet de TeslaMic in actie. Zoals de website Elektrek opmerkt, bouwt Tesla door het gebruik van de Leishi KTV-interface en -catalogus voort op een “Karaoke” -functie die het in 2019 introduceerde. Echter, wel met een beperktere selectie van nummers. Het prijskaartje is ongeveer 180,- euro. De verwachting is niet dat de nieuwe apparatuur snel beschikbaar komt in Nederland.

Ben jij een grote karaoke- fan? Er is een officiële Carpool Karaoke-microfoon die je kunt aansluiten op het audiosysteem van je auto, Dan moet je wel voor je eigen achtergrondtracks en een display met songteksten moet zorgen. Toch een stuk onhandiger.