Tesla zet streep door betaling met Bitcoin, koers daalt - Apparata

Kort na de introductie van Bitcoin als betaalmogelijkheid bij Tesla, krabbelt de Amerikaanse autofabrikant terug op deze beslissing.

Het was groot nieuws. Eerder dit jaar maakte Tesla bekend Bitcoin te accepteren als officieel betaalmiddel voor een nieuwe Model Y, Model 3, Model S of Model X. Daarmee had de Amerikaanse autobouwer iets unieks in handen. Ik kan me namelijk geen andere grote autofabrikant voor de geest halen die ook crypto accepteert.

Maar nu komt Tesla toch weer terug op die beslissing om Bitcoin te accepteren als betaalmogelijkheid. Op Twitter heeft Elon Musk uitleg gegeven. Hij zegt het onverantwoord te vinden, milieutechnisch gezien. Immers, hij bouwt met zijn Tesla elektrische auto’s. Echter, Bitcoin is vooralsnog een zeer milieuonvriendelijke cryptomunt. Het minen vergt enorm veel energie. Het staat haaks op een merk als Tesla.

De keuze van Musk en Tesla is dan ook niet zo gek. Aan de andere kant is het wel vreemd dat Tesla überhaupt een Bitcoin betaalmogelijkheid accepteerde. Het is immers al jaren bekend dat de bekendste cryptomunt ter wereld niet bepaald goed voor het milieu is. Musk heeft niet gezegd of hij alternatieve cryptomunten overweegt als betaalmiddel. Er bestaan immers wel milieuvriendelijke alt coins die niet zoveel energie zuigen als de manier waarop Bitcoin dat doet.

De koers van Bitcoin daalde met meer dan 15 procent toen het nieuws naar buiten kwam. Inmiddels is de munt weer wat omhoog gekrabbeld.