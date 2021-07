Test zelf of je smartphone tegen water kan, zonder water! - Apparata

De meeste moderne smartphones kunnen wel tegen (een beetje) water. Maar hoe test je dit zelf uit, zonder je telefoon daadwerkelijk nat te maken?

Dat kan niet. Zou je misschien zeggen. Nou, dat kan wel! Een slimme Reddit-gebruiker genaamd rayw_reddit heeft een test bedacht waarbij je de waterbestendigheid van je smartphone kunt testen. Het mooie aan deze test is dat het een app is. Je hoeft je smartphone dus niet daadwerkelijk in het water te gooien.

Het werkt als volgt. De Water Resistance Test app controleert de barometer van je smartphone aan de hand van een vingerafdruk. Een demo is gegeven met de Samsung Galaxy S21, de video kun je hieronder bekijken. Het werkt vrij simpel. Bij een groen vinkje is je smartphone nog waterbestendig. Met een rood resultaat is dat niet het geval.

De app is te vinden in de Google Play Store en gratis te downloaden. Het testen of je smartphone nog waterbestendig is kan vooral handig zijn na een reparatie. Stel, je batterij is vervangen en de telefoon is opengemaakt. Zo kun je achteraf controleren of fietsen door een fikse regenbui met je smartphone als navigatie nog mogelijk is. Mocht het testresultaat negatief zijn, dan weet jij dat je de telefoon veilig droog moet houden!