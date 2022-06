The Boring Company wil tunnel onder Tesla-fabriek

Een nieuwe tunnel van The Boring Company, dit keer onder een fabriek van Tesla.

Inmiddels ligt er een tunnelnetwerk onder gokstad Las Vegas. Aangebracht door The Boring Company van Elon Musk. De bekende ondernemer is van plan meer van dit soort tunnels aan te maken onder grote steden om fileproblemen op te lossen. Maar niet alleen onder steden. Musk heeft er ook wel zin in om een tunnel aan te brengen onder de Tesla-fabriek in Austin, Texas.

Dat blijkt uit een aanvraag bij de gemeente van Austin. Het verzoek is ingediend om een tunnel te maken van The Boring Company onder de Gigafactory van Tesla in de Amerikaanse stad. Onduidelijk is nog wat het doel is van het bedrijf met deze tunnel. Het is in elk geval niet om files op te lossen.

De aanvraag werd deze week gedaan door het Amerikaanse bedrijf. Je zou tal van redenen kunnen bedenken waarom Musk een dergelijke tunnel onder de fabriek zou willen hebben. Bijvoorbeeld om snel te kunnen arriveren op het terrein van het bedrijf. Of het kan dienen als geheime ingang? Dat laatste klinkt wel heel erg Hollywood, maar ik kijk er niet gek van op.

Het is afwachten wat dit precies te betekenen heeft. Bovendien moet de gemeente van Austin toestemming geven voor de plannen van The Boring Company, anders kan het feest niet eens doorgaan. (via TechCrunch)