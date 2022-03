The Last Kingdom is terug op Netflix en hoe!

Het laatste seizoen van de serie The Last Kingdom staat nu op Netflix en maakt de verwachtingen waar.

De eerste vier seizoenen staan al even op Netflix en veel kijkers kunnen de serie waarderen. De serie is zoals vaak het geval is gebaseerd op een boek. Je zou dus al kunnen weten hoe de serie afloopt, maar tegenwoordig kijken we meer series dan dat we boeken lezen. Seizoen vijf staat nu op de streamingdienst, helaas is het ook gelijk de laatste.

The Last Kingdom op Netflix

De serie speelt zich af in Groot-Brittannië. Het land wordt overspoeld door moordlustige Vikingen. De hoofdrolspeler is Uthred en hij is een van de erven van het stadje Bebbanburg. Zijn oom heeft daar de macht overgenomen en Uthred zelf wordt opgevoed door Vikingen. En daar gaat het verhaal over: hij moet kiezen tussen Engeland en de Vikingen, want hij probeert zijn geboorterecht op te eisen.

Zoals bij veel series zijn er veel opmerkelijke wendingen geweest om het verhaal aantrekkelijk te houden. Nu staat seizoen vijf online en is er een aanzienlijke tijdsprong gemaakt. De afleveringen uit dit seizoen spelen zich af een paar jaar na het laatste deel van seizoen vier. Er is vrede tussen de Denen en Engelsen, maar daar is ook alles mee gezegd. Edward is overigens nog steeds koning en probeert de vrede te bewaren. Meer zullen we niet verklappen.

Laatste deel

Netflix heeft besloten dat dit het is, er komt geen vervolg. Nou ja, dat weet je eigenlijk nooit zeker. Maar het lijkt toch echt het laatste seizoen te zijn. Sinds 9 maart staan de afleveringen online en veel mensen hebben het al afgekeken. Veel kijkers zijn zeer positief. Zeker de laatste aflevering wordt zeer gewaardeerd.