The Last of Us 2 loopt wederom vertraging op

Fans moeten zo nog langer geduld hebben op The Last of Us 2.





Balen als je al jaren uitkijkt naar de opvolger van The Last of Us. Deel twee is wederom uitgesteld door Sony. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De game, die ontwikkeling is bij Naughty Dog, is vertraagd voor een onbepaalde tijd.

Volgens Sony heeft het te maken met de uitbraak van het coronavirus. Zoals gezegd is het niet de eerste keer dat The Last of Us Part II vertraging heeft opgelopen. Aan de game wordt al jaren gewerkt. In eerste instantie zou het spel op 21 februari 2020 verschijnen. In oktober 2019 maakte Sony echter bekend dat die datum zou worden verplaatst naar 29 mei 2020.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Nu is bekendgemaakt dat die datum niet gehaald gaan worden. The Last of Us verscheen zeven jaar geleden op de PlayStation 4. Er gaan al jaren geruchten over een deel twee. De vertraging is niet gunstig voor Sony. Eind dit jaar staat de PlayStation 5 op de agenda. Een grote titel lanceren op de PlayStation 4 voelt dan een beetje vreemd aan..