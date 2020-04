The Last of Us Part II is voor een deel gelekt

The Last of Us Part II is deels gelekt en dat is een drama voor de makers.

Recent kwam het nieuws naar buiten dat The Last of Us Part II wederom is uitgesteld. Vanwege het coronavirus moeten we nog langer wachten op de game. Wat nu helemaal niet helpt is dat er beelden van het spel zijn uitgelekt, Het gaat hier om bijvoorbeeld cutscènes van The Last of Us Part II. Ook het menu en een deel van de gameplay is gelekt. Er is geen bevestiging dat het daadwerkelijk gaat om beelden uit de game, maar het heeft er alle schijn van.

De gelekte beelden van The Last of Us Part II verschenen als eerste op YouTube. Ongetwijfeld hadden Naughty Dog en Sony dit door, want de beelden waren al snel verwijderd. Ook op Reddit, waar diverse posts spreken over het lek, zijn maatregelen genomen en posts offline gehaald.

Wat eenmaal op het internet heeft gestaan is moeilijk weg te halen. Zo zijn er ook zat internetpagina’s die niet netjes actie ondernemen wanneer Naughty Dog of Sony dit vraagt. Zo is de gelekte The Last of Us content te vinden op diverse forums, waaronder ResetEra.

Een nieuwe datum van The Last of Us Part II is vooralsnog niet bekend. De hoop is dat het spel nog dit jaar verschijnt. De game zou eigenlijk over een maand in de winkels komen te liggen.