The Rocketeer keert terug op Disney+

Fans wachten al jaren op een vervolg van de film. Goed nieuws, Disney+ werkt aan een film The Rocketeer.

Het duurde wel even. Fans van Joe Johnston’s Disney-film The Rocketeer uit 1991 wachten al 30 jaar op dit nieuws. Namelijk een nieuwe, live-action Rocketeer-film. En het is nu officieel: de film is in de maak. Het heet The Return of the Rocketeer en wordt ontwikkeld voor Disney+.

The Rocketeer op Disney+

Volgens de website Deadline is David Oyelowo (Star Wars Rebels) een van de producenten en zou hij de hoofdrol kunnen spelen in het project, dat “een geheel nieuwe creatieve richtlijn zal hebben gericht op een gepensioneerde Tuskegee-vlieger.” Ed Ricourt (Now You See Me, Wayward Pines) schreef het scenario dat wordt geproduceerd onder de vlag Yoruba Saxon. Dit is een bedrijf gerund door David en Jessica Oyelowo. Het tekende eerder deze zomer een first-look deal met Disney nadat David Oyelowo’s regiedebuut, The Water Man, uitkwam. Blijkwaar waren ze hier tevreden over en kunnen ze nu met een nieuwe film aan de slag.

Orgineel

The Rocketeer werd in de eerste film gespeeld door Bill Campbell als stuntpiloot genaamd Cliff. Hij kwam eind jaren dertig een experimenteel jetpack tegen. Een jetpack waar ook een groep nazi’s op uit is, omdat ze denken dat het hen zal helpen de wereld over te nemen. As usual.

En zo werd de film een opwindende enigszins voorspelbare, historische superheldenfilm waarin Cliff uiteindelijk de nazi’s verslaat. Hij speelde samen met Jennifer Connelly, Alan Arkin, Timothy Dalton en Paul Sorvino, en is nu op Disney +. Destijds bracht de film niet het verwachte succes, misschien komt dat nu wel. Want, de film heeft sindsdien een zeer gepassioneerd legioen fans die al velen jaren zitten te wachten op een vervolg.