TikTok krijgt het aan de stok met een 12-jarige - Apparata

Sta je dan als miljardenbedrijf. Tegenover een kind. TikTok en kinderen gaan niet samen, aldus de 12-jarige.

Het is het probleem van vele ouders. Eigenlijk is sociale media bedoeld voor kinderen van 13 jaar en ouder. Kinderen die onder die leeftijd op de sociale netwerken te vinden zijn, hebben een account die gemanaged worden door een ouder. Althans, zo staat het vaak op papier omschreven. Toch gaat hier nog een hoop mis en een 12-jarige meisje uit Engeland is er klaar mee.

TikTok en kinderen

Momenteel wordt er onderzoek gedaan of de 12-jarige meid inderdaad naar de rechter kan stappen. Een rechtbank heeft al laten weten dat mochten er juridische gronden zijn, dat het kind anoniem mag procederen. Het kind is van mening dat TikTok Britse en Europese beschermingsregels heeft overtreden.

Er staat onder andere in de voorwaarden van TikTok omschreven dat kinderen onder de 13 jaar niet welkom zijn op het platform. Toch denkt het kind dat deze regel niet afdoende is om andere kinderen te beschermen. En dan heeft ze het met name over kinderen onder de 16 jaar. Ze stelt dat TikTok data van de tieners vergaart en het algoritme erop loslaat om de kinderen verslaafd aan de app te maken. De 12-jarige hoopt dat haar eventuele zaak tot betere beschermingsmaatregelen gaat leiden voor deze groep. Ook hoopt ze dat het bedrijf verzamelde data van kinderen gaat verwijderen.

Het is geen geheim dat apps als TikTok en Instagram algoritmes gebruiken om de app-gebruiker zolang mogelijk vast te houden. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zijn daardoor vatbaar voor een verslaving. (via BBC)