Tindler Swindler op Netflix is een hit vol sappige details

Een documentaire met een hoog entertainmentgehalte. Over de rug van slachtoffers die het zijn doorgaan, dat dan weer wel.

Het verhaal van The Tindler Swindler op Netflix leest als een jongensboek of een actiefilm. Alleen is het geen film, maar heeft dit zich afgespeeld in de echte wereld met echte slachtoffers. De unieke documentaire is mede door het bizarre verhaal een hit op Netflix.

The Tindler Swindler

In The Tindler Swindler komen meerdere slachtoffers aan het woord, waaronder een Nederlandse. Deze vrouwen waren het slachtoffer van een man die zich uitgaf onder de naam Simon Leviev. Het begon met onschuldige dates na een ontmoeting via datingplatform Tinder. Leviev leefde een exotische levensstijl. Dat kon allemaal omdat hij, naar eigen zeggen, de zoon was van Lev Leviev, een diamantenmagnaat uit Israël. Daar bleek niets van waar. Het geld dat Simon gebruikte om zijn bizarre leven vol luxe kleding, hotels, jets en auto’s in stand te houden was over de rug van de vrouwen waarmee hij op date ging. Deze betaalden, vaak met leningen en hoge schulden tot gevolg, zijn levensstijl nadat hij het vertrouwen van dames had gewonnen.

Nu is het meteen makkelijk om ‘naïef’ te roepen, maar kijk ook zeker eerst even de documentaire zelf voordat je een oordeel vestigt. Velen gingen je al voor. Op IMDb heeft The Tindler Swindler een rating van 7,4 en op Netflix staat de docu in de top 10 van dit moment.