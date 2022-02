Toekomst of realiteit: een Mac en een toetsenbord in één

Apple werkt aan de toekomst en komt met een Mac en toetsenbord in één apparaat.

De Mac mini is een mini-pc met een compact ontwerp en indrukwekkende mogelijkheden. Dit wordt nog beter als Apple’s Magic Keyboard hierin geïntegreerd wordt. Steve Jobs maakte er een groot punt van dat de kleine Mac mini een BYODKM-apparaat was, oftewel Bring Your Own Display, Keyboard and Mouse. Nu lijkt het erop dat Apple ernaar streeft om dat nog verder te verminderen, tot wanneer je alleen je eigen scherm hoeft mee te nemen.

Mac en toetsenbord

Om dit te kunnen maken heeft Apple pas een patentaanvraag gedaan. Deze aanvraag laat een “Computer in een invoerapparaat” zien. De patentaanvraag gaat in op een volledige Mac die zo groot is als een toetsenbord. En zou ook een toetsenbord zijn. Het zou groter zijn dan een huidig ​​Apple Magic Keyboard, maar misschien niet zo veel. Het apparaat zou wel wat dikker worden.

“Een sterke vraag naar draagbare computerapparatuur die ook hoge prestaties levert”, zegt de octrooiaanvraag, “heeft geleid tot miniaturisering en verkleining van de ooit omvangrijke computercomponenten die werden gebruikt om de apparaten van stroom te voorzien en aan te drijven.”

Aanvraag

Apple stelt dat daarom “verdere afstemming van behuizingsontwerpen, vormen en configuraties om aanvullende of verbeterde apparaat functionaliteit te bieden” mogelijk en wenselijk is. Dit is de ongeveer de strekking van de aanvraag. Een opmerkelijke verwijzing is het naar het nog draagbaarder maken van een dergelijk apparaat. Zo zegt Apple bijvoorbeeld dat het “computerapparaat om een ​​as kan worden opgevouwen”.

Met deze apparaat configuratie kan een gebruiker een enkel computerapparaat meenemen, zegt Apple, “dat een desktopcomputerervaring kan bieden op elke locatie met een of meer computerschermen.”