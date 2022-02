Toffe PS5 momenten direct delen met je vrienden

Stel, er overkomt je iets gaafs op de PlayStation 5 in een game, dan wil je dat moment toch meteen delen met je vrienden?

Of het nu een epische kill is in Call of Duty of een bizarre stunt in GTA. Als je aan het gamen bent heb je geregeld een momentje dat je denkt: zagen mijn vrienden dit maar! Sony gaat dit eenvoudig voor je fixen op de PlayStation 5 in combinatie met de app, zodat delen met je vrienden kinderspel wordt.

De feature was nog in beta in oktober vorig jaar. Sony testte toen de functie in Canada en thuisland Japan. Inmiddels is Sony er klaar voor om het delen met je vrienden op de PlayStation op grote schaal uit te rollen. Het werkt als volgt. Epische momenten op de PlayStation 5 worden standaard opgenomen. Het enige dat jij moet doen is er een kort clipje van knippen. Screenshots maken moet je wel zelf doen, mits je een trophy haalt. Dan gaat het automatisch.

Die screenshots en video’s op de PlayStation 5 kun je zien vanuit de app op je smartphone, vervolgens kun je de content delen met je vrienden. De feature werkt zowel op de PlayStation iOS app als Android. Helaas zitten wij nog niet in het groepje landen die aan de slag kunnen met de functie. De landen die dat wel kunnen zijn de Verenigde Staten, Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentinië, El Salvador, Guatemala, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay en Panama.

Wat niet is kan nog komen. Sony zegt de komende maand dat meer landen toegang krijgen tot deze deelfunctie.