Top 10 meest gedownloade TV-series van 2020 - Apparata

Er werd in 2020 weer een hoop gedownload, met name The Mandalorian, zo blijkt uit de top 10 meest gedownloade TV-series.

Dit jaar was streamen ongetwijfeld populairder dan ooit dus waarschijnlijk geldt dat ook voor downloaden. Daarom met dank aan TorrentFreak vandaag de top 10 meest gedownloade tv-series van 2020. Er is tevens een leuke conclusie uit de lijst te trekken, dus laten we van start gaan!

Top 10 meest gedownloade TV-series 2020

In 2020 zagen we weer een hoop geweldige TV-series voorbij komen. Vooral science fiction is daarbij erg populair. Op 1 staat namelijk het Star Wars-epos The Mandalorian van Disney+. Ook Westworld, Star Trek: Picard, Rick & Morty, The Flash én Arrow sieren de top 10. Stuk voor stuk shows die op een of andere manier sci-fi-invloeden hebben.

Maar er is nog een leuke conclusie uit de cijfers te trekken. De top 3 meest gedownloade TV-series in 2020 zijn namelijk allemaal niet van Netflix. The Mandalorian, The Boys en Westworld zijn respectievelijk van Disney+, Amazon en HBO.

Daaruit zou je kunnen interpreteren dat verreweg de meeste serie-liefhebbers een Netflix-account hebben. Voor de non-Netflix snackjes wordt vervolgens een torrent opgezocht. Dat zou overeen komen met de abonnee-aantallen van alle streamingdiensten. En nu letterlijke iedere kleine productiemaatschappij al snel een eigen streamingdienst heeft, zal je sowieso zien dat downloaden langzaam maar zeker weer populairder gaat worden.

Verder valt er nog iets op aan de lijst, al is dat een tendens die we in de hele video-entertainmentindustrie zien. Op The Outsiders na is letterlijk iedere show op de lijst onderdeel van een franchise en gaat hem om het zoveelste seizoen in de reeks. Of in het geval van bijvoorbeeld Star Trek: Picard, een spin-off van een gevestigde en geliefde overkoepelende franchise.

Check de volledige top 10 meest gedownloade TV-series van 2020 (via TorrentFreak) hieronder: