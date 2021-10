Top 5: goedkope kruidnoten van het internet

We hebben voor je uitgezocht waar je online goedkope kruidnoten kunt kopen. Daar komt deze top 5 uit voort.

We zitten in oktober, maar de supermarkten zijn alweer druk bezig met het bevoorraden van Sinterklaas-producten. Ook werd duidelijk dat de prijs van de pepernoten en kruidnoten zijn gestegen. Het leven is al duur genoeg. Denk aan de recente gasprijsstijging, duurdere elektriciteit en het feit dat Netflix de prijzen omhoog gooit. Oftewel, we willen deals zien! Daarom brengen we je goedkope kruidnoten van het internet. Gewoon omdat het kan. Of ze ook lekker zijn is een tweede..

Hema 250 gram kruidnoten € 1,50

Voor 1,50 euro scoor je bij de Hema online 250 gram kruidnoten. Er komen nog wel kosten bij kijken. Klaarzetten voor aflevering in de winkel kost je 2,50 euro extra en bezorgen is zelfs 3,95 euro. Dat is iets om rekening mee te houden.

Jumbo Kruidnoten 250 gram € 0,54

De minst grote zak kruidnoten, maar ook met de scherpste prijs. Dat zijn kruidnoten van 250 gram bij de Jumbo. En gewoon online verkrijgbaar!

Albert Heijn 500 gram Kruidnoten € 0,99

Van het eigen merk van AH bieden ze je 500 gram kruidnoten aan voor maar een euro. Best een goede deal. Online te bestellen. Uiteraard ook gewoon te vinden in de supermarkt zelf.

Plus 500 gram Kruidnoten € 0,79

De Plus is een stukkie goedkoper dan de appie. Namelijk slechts tachtig eurocent voor een halve kilo Kruidnoten. Kijk, dat is geen geld.

Aldi kruidnoten 1 kilo € 1,29

Een kilo kruidnoten bij de Aldi scoor je voor 1,29 euro. Let wel, Aldi laat je dit lekkers niet online bestellen. Je moet ervoor naar de winkel. Maar goed, heb je wel een kilo aan kruidnoten in huis!