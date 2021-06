Top 7 meest nutteloze (maar hilarische) spullen op AliExpress - Apparata

Beelmateriaal via AliExpress

AliExpress is goed voor gigantische veel leuke en goedkope spullen, maar ze bieden ook veel hilarische, nutteloze rommel aan!

Gisteren gaven we je een lijstje met wat handige en goedkope gadgets via AliExpress maar het kan ook anders. De Chinese webshop verkoopt namelijk ook een heleboel hilarische rommel. In dit artikel de top 7 meest nutteloze spullen die je op AliExpress voor een prikkie kunt kopen.

Houd wel in de gaten dat belastingregels in de EU binnenkort veranderen. Het zou dus kunnen dat een goedkoop flauw productje je heel wat extra gaat kosten. Thanks @Robert!

Meest nutteloze spullen op AliExpress

Magische schroef – €1,19

De magische schroef ont-schroeft zichzelf weer middels een magneet. Je schroeft hem aan en hij gaat vanzelf weer los! Handig?

Sla flip-flops – €5,96

In de categorie ‘daar wil je toch niet mee gezien worden’ zijn er de sla flip-flops. Flip-flops die lijken alsof ze van sla gemaakt zijn…

Oorbellen met wc-rol – €1,03

Voor iedereen die nogal snel volschiet, zijn er de oorbellen met wc-rollen. Okay, het is niet eens echt wc-papier, dus ja, nutteloos!

Nutteloze doos – €11,26

Eigenlijk de winnaar van vandaag, de nutteloze doos die via AliExpress verkrijgbaar is. Zijn enige functie nadat je hem aan zet, is dat hij zichzelf weer uitzet. Klik, klak, dit doosje is kak.

Sigarettendispenser – €10,17

Deze sigarettendispenser vereist dat je al je sigaretten in het doosje legt, zodat het doosje ze één voor één weer terug kan geven. Of je haalt ze gewoon uit het pakje wanneer er eentje nodig hebt, right?

Legoe mok – €6,51

Niet Lego, maar Legoe mok. Je kunt er technisch gezien uit drinken, maar dat is natuurlijk niet fijn. En je kunt er bijgeleverde legoe-steentjes op klikken. But why?!

LED-wimpers – €2,09

Tot slot in onze favoriete meest nutteloze AliExpress-producten, LED-wimpers. Perfect voor rave-feestjes én als je zin hebt om blind te worden door twijfelachtige Chinese tech!