Twitter-miljardair Jack Dorsey klaagt over het internet

Superrijk geworden door het internet, maar Twitter oprichter Jack Dorsey klaagt over de huidige vorm van het internet.

Dorsey was er vroeg bij en weet nog hoe het was in de begindagen van het internet. Hij mist deze periode, toen protocollen zoals IRC ervoor zorgden dat het web een plaats van grenzeloze mogelijkheden leek. Maar toch heeft dat ook invloed gehad op het internet van nu. Daar is hij niet zo van onder de indruk.

Jack Dorsey klaagt over internet

Hij zegt op Twitter: ‘de dagen van usenet, irc, het web… zelfs e-mail (w PGP)… waren geweldig. het centraliseren van ontdekking en identiteit in bedrijven heeft het internet echt beschadigd. Ik realiseer me dat ik gedeeltelijk de schuld heb, en heb er spijt van’.

Het bericht is opmerkelijk. Dit omdat hij de medeoprichter is van Twitter en hij heeft daarmee miljarden verdiend. Juist met een platform dat dat manier waarop we nieuws kunnen consumeren centraliseerde. Beetje het tegenovergestelde wat hij juist wilde, blijkbaar. Hoewel Twitter niet doorgegroeid is naar een enorm groot platform, heeft het zeker invloed gehad op onze manier van informatie verschaffen. Velen van ons wenden zich tot Twitter als we lopende gebeurtenissen zo dicht mogelijk bij realtime willen volgen, maar soms heeft het bedrijf moeite om verkeerde informatie te bestrijden.

Klagen

Dorsey is wel een beetje een klager. Hij heeft meerdere discussies gehad met zijn aandeelhouders over de koers van het bedrijf. Maar ook had hij kritiek over de huidige stand van het internet en de toekomst hiervan. In december ging hij tekeer over hoe Web3 al was gecoöpteerd door investeerders. “Je bezit ‘Web3’ niet”, zei hij destijds.