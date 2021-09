Undercover seizoen 3 komt bijna naar Netflix

Nog even geduld. Undercover seizoen 3 is op weg naar Netflix en verschijnt over een niet al te lange tijd.

September is bijna afgelopen, oktober staat om de hoek. Daarna moet je nog even de eerste weken van november overbruggen en dan is het zover. Met herfstachtig weer en koude omstandigheden buiten, verschijnt Undercover seizoen 3 op Netflix. Vanaf 21 november is het zover.

Het tweede seizoen van de populaire Nederlands-Belgische Netflix-serie maakte een uitstapje. In seizoen twee had gangster Ferry, gespeeld door de acteur Frank Lammers, niet een belangrijke rol. Dat is met het derde seizoen anders. De Amerikaanse streamingdienst keert terug naar de roots van de tv-serie. In het derde seizoen gaan we weer een gloednieuw verhaal meemaken met Frank Lammers, Elise Schaap en Tom Waes in de belangrijkste rollen. Zin in!

Wie hoopt vanaf 21 november in één ruk Undercover seizoen 3 te bingen op Netflix komt van een koude kermis thuis. Want dat zit er niet in. Netflix heeft ervoor gekozen het nieuwste seizoen van de serie in stapjes uit te brengen. Elke week verschijnt er een nieuwe aflevering. En dat in een periode van acht weken. Dus je kunt acht weken eenmaal per week genieten van een aflevering Undercover.

In het derde seizoen komt Ferry Bouman uit de gevangenis. Daar komt hij erachter dat hij niet langer de dienst uitmaakt. Er is een nieuw koppel dat de dienst uitmaakt in de wereld van drugs en misdaad. Aan Ferry de taak om het op te nemen tegen dit gangsterkoppel.