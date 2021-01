Undercover seizoen 3 releasedatum bekendgemaakt - Apparata

Undercover seizoen 3 komt dit jaar nog naar Netflix en een releasedatum is bekendgemaakt!

Een leuk primeurtje voor RTL Boulevard. Het tv-programma heeft van acteur Tom Waes exclusief te horen gekregen wanneer het nieuwe seizoen van Undercover op Netflix verschijnt. Een exacte datum kon de acteur niet noemen, maar de Belg, die het personage Bob Lemmens speelt, spreekt over een release in september.

Undercover seizoen 3

Het tweede seizoen van Undercover verscheen in 2020 op Netflix. Het is altijd de vraag of de makers er de vaart erin kunnen houden. Met sommige series duurt het meer dan een jaar voordat er een nieuw seizoen verschijnt. Gelukkig is dat niet aan de orde met de Belgisch-Nederlandse tv-serie. Wat er in het derde seizoen staat te gebeuren is nog niet bekend. Het is wachten op de eerste trailers die ongetwijfeld in de zomer gaan verschijnen.

Undercover is een geliefde serie op Netflix en fans zijn natuurlijk benieuwd naar alle gebeurtenissen in seizoen drie na een spannend einde in seizoen twee. De opnames voor het derde seizoen zijn momenteel in volle gang. Vooralsnog heeft het coronavirus vooralsnog geen roet in het eten gegooid. Dus kom maar op met dat nieuwe seizoen van de hitserie Undercover op Netflix!