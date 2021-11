Vakmanschap boven massaproductie: we kopen toch nog echte horloges

Catawiki

Catawiki brengt naar buiten dat we toch niet allemaal massaal geproduceerde smartwatches kopen, maar nog steeds smaak hebben en echte horloges kopen.

Catawiki is een Nederlands bedrijf uit Assen. Op de website kan je veilingen vinden en dus dingen kopen. Het bedrijf publiceert een wiki-verzameling van verzamelaarscatalogi, die kan worden bewerkt door elke geregistreerde gebruiker en organiseert sinds 2011 onlineveilingen in tientallen categorieën. Sinds de oprichting is het bedrijf enorm gegroeid. Nu brengt het bedrijf hoopvol nieuws naar buiten dat er gelukkig veel vraag is naar horloges. Waar vakmanschap centraal staat!

‘Echte’ horloges

Toen Apple haar eerste smartwatch lanceerde waren er veel mensen bang dat deze de oldschool- horloges zouden vervangen. Maar wat blijkt? Ook millennials, deze generatie heeft toch een passie voor techniek, hebben liefde voor echt vakmanschap. Gelukkig.

Dat ziet het bedrijf op haar site. Tegenwoordig is het platform de meest bezochte internetveiling– site van Europa. Je kan er van alles kopen. Van kunst, antiek, fossielen en handtassen. Natuurlijk ook horloges en die worden steeds populairder. Hierdoor worden ze ook steeds meer waard. Een prettige bijkomstigheid voor mensen die een dergelijke collectorsitem hebben. Afgelopen weekend was er een vintage Rolex- veiling, waar een topstuk tonnen moest opleveren.

Smartwatches

Apple is natuurlijk niet een bedrijf waarmee je graag concurreert. Toen Apple de smartwatch op de markt bracht zullen best veel horlogemakers hun wenkbrauwen gefronst hebben. Gelukkig is daar Berry Harleman die zegt dat dit niet geval is gebleken. ‘Je ziet dat mensen nog altijd waardering hebben voor het vakmanschap van de horlogemakers van bijvoorbeeld Cartier en Jaeger-LeCoultre. Met name onder jonge mensen zie je de laatste vijf jaar steeds meer enthousiasme voor dit soort horloges ontstaan. Met name de iconische modellen winnen nog steeds aan populariteit.’ Dat is ook een conclusie uit het trendrapport dat de veilingsite pas heeft gemaakt.