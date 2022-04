Vakmanschap: meer dan 1250 uren voor dit Porsche 911 schaalmodel

Op aanvraag van Porsche heeft een echte vakman een Porsche 911 schaalmodel gebouwd.

Geen fabriek, geen bekend merk. Nee, een man en zijn gereedschap heeft eigenhandig deze Porsche 911 in een schaal van 1:5 in elkaar getimmerd. Een bijzonder verhaal. Elmar Roßmayer, een man van in de 80, kreeg van Porsche zelf het verzoek dit schaalmodel te bouwen.

De gedetailleerde Porsche 911 Targa heeft een plekje gekregen in het museum van het Duitse automerk in Zuffenhausen. Het schaalmodel maakt deel uit van de 50 Years of Porsche Design expositie.

Het was een pittige uitdaging voor de man om dit stukje kunst te laten slagen. Een gedetailleerd exterieur, interieur én matchende Fuchs-velgen. Aan alles is gedacht.

De auto werd gemaakt in een tijd dat machines en modern gedetailleerde schaalmodellen helemaal niet zo gebruikelijk waren. Dit Porsche 911 schaalmodel is namelijk 54 jaar oud!

Porsche zelf heeft Roßmayer betaald voor zijn job. De kunstenaar stuurde een factuur met 1.257,75 gedeclareerde uren. Op jaarbasis betekent dat een werkweek van 24 uur. En dat voor één schaalmodel.

Een markant stukje historie voor de Duitse autofabrikant. Niemand minder dan Ferdinand Alexander Porsche was vroeger zelfs op de foto gegaan met het 911 schaalmodel. Terecht dat dit een plekje heeft gekregen in de tentoonstelling in het Porsche museum.