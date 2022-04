VanMoof onthult nieuwe e-bikes voor € 2.498,

De nieuwe S5 & A5 design e-bikes van het Nederlandse VanMoof komen twee oude modellen aflossen.

Maak kennis met de nieuwste e-bikes van VanMoof, de S5 & A5. Twee elektrische fietsen met onder andere een lange-afstandsaccu, de nieuwste VanMoof-antidiefstaltechnologie en een gave nieuwe Halo Ring Interface in het stuur. De S5 & A5 volgen de oude S3 en X3 op.

De nieuwe antidiefstaltechnologie van de VanMoof S5 & A5 bevat een vernieuwde in-wheel Kick Lock, grotere pin en nieuwe automatische terugtrekfunctie. Verder heb je een nieuwe optionele telefoonhouder met USB-C oplaadpoort. Dit laatste maakt het fietsen erg prettig. Je kunt legaal navigeren door de stad als je onderweg bent naar je bestemming.

Het fietsen op de e-bikes moet ook prettiger aanvoelen. Het Nederlandse fietsenmerk spreekt over verbeterde elektronica, de vernieuwde torque sensor en de Gen 5 E-shifter. De S5 heeft een hoge instapframe, terwijl de A5 een lage instapframe heeft. Makkelijker voor dames dus.

Vanaf 5 april zijn de VanMoof S5 & A5 verkrijgbaar. Het bedrijf zet de elektrische fietsen wereldwijd in de markt. Er is één kleur, namelijk Gray. De prijs ligt op € 2.498. Later volgen er ook nog accessoires. Zoals de optionele Click-On Batterij, verkrijgbaar vanaf de zomer van 2022.

In onderstaande video zie je de nieuwe VanMoof fietsen en alle bijbehorende features in actie.