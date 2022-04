Veel miljardairs zijn om en investeren massaal in crypto´s

Eerst waren de miljardairs nogal sceptisch over crypto´s, maar nu lijken ze om en investeren ze veel geld in de digitale munten. Lees hier waarom.

Veel van deze miljardairs zijn van de oude stempel. Investeren in die onbekende digitale munten, daar waren ze lang huiverig om. Maar het lijkt erop dat ze nu ook de meerwaarde zien. Bijvoorbeeld David Rubenstein, de oprichter van Carlyle Group, een van de grootste investeringsfirma’s die meer dan $300 miljard beheert, zegt dat hij sceptisch stond tegenover crypto. Maar gelooft nu dat “de geest uit de fles is” en dat de crypto-industrie niet “zal verdwijnen” binnenkort.”

Miljardairs en crypto´s

Rubenstein was in 1987 medeoprichter van de Carlyle Group. Sindsdien is het uitgegroeid tot een bedrijf dat $ 301 miljard beheert vanuit 26 kantoren over de hele wereld. Hij heeft in een recent interview met Colossus verteld waarom hij van gedachten veranderde over crypto.

“Ik stond in het begin sceptisch tegenover crypto omdat ik dacht dat hier niets aan ten grondslag lag,” begon hij. Verder is hij van mening dat veel jongere mensen niet denken dat er veel achter de dollar of de euro of andere valuta zit. Rubenstein voegde toe: “Dus ik denk dat veel mensen het prettig vinden dat het privé is. Je kunt niet echt weten hoeveel iemand bezit. Ze vinden het leuk om het over de hele wereld te kunnen overbrengen.”

Huidige tijd

Hiernaast noemde de investeerder de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hij wees op de voordelen van het hebben van crypto. In dergelijke omstandigheden zegt hij dat als je wat cryptocurrency hebt, kun je je waarschijnlijk beter voelen dat je iets kunt hebben dat buiten de controle van de overheid ligt en dat het niet afhankelijk is van de bank die haar deuren voor je opent.