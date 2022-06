Vergeet crypto’s, met deze sneakers verdien je pas bakken met geld!

Lekker handelen met crypto’s kan veel opleveren, maar met de handel in sneakers verdien je pas echt goed geld.

Sneaker waren al verzamelvoorwerpen, maar de markt ontwikkeld zich in rap tempo. De vraag naar de schoenen -met name de speciale- is groot. Daarom springen nu ook beleggers op deze markt, zeker nu de cryptomarkt een dip heeft. Sterker nog, het levert een hoger rendement op dan een niet-fungible tokens (NFT’s).

Met sneakers geld verdienen

De producenten spelen hier natuurlijk handig op in. Er is namelijk geld te verdienen. Beperkte oplages en samenwerkingen zijn twee van de meest lucratieve bedrijfsstrategieën voor merken met een verwachte omzet van meer dan $ 6 miljard in de doorverkoop van sneakers tegen 2025. Dit aangezien verzamelaars en sneakerheads hun collecties uitbreiden.

Door het verschil tussen de initiële verkoopprijs van de sneakers en hun huidige wederverkoopwaarde te analyseren, heeft een recent onderzoek, uitgevoerd door DealA en gedeeld met Finbold, de straatschoenen geïdentificeerd die de hoogste prijzen op de secundaire markt opleveren.

De markt

Het onderzoek geeft veel inzichten, zoals welk item van streetwear en sneakers nu het beste rendement op de investering hebben door het verschil tussen hun oorspronkelijke winkelprijs en hun huidige waarde te analyseren.

Op de markt voor de verkoop van schoenen worden alle drie de meest gewaardeerde schoenen gemaakt door Nike. De marketing machine van dit bedrijf draait overuren, maar met resultaat. Zowel de Nike Dunk SB Low Paris als de Jordan 1 OG Bred (1985) brengen een doorverkooppremie van meer dan 145.000% op. Daarnaast zal de doorverkoopwaarde van de Nike SB Dunk Low London meer dan 41.000% bedragen. En dat voor een paar schoenen. Volgens de bevindingen van het onderzoek is het schoenmodel met de laagste ROI de Nike Dunk SB High Oakland Athletics, met een wederverkoop-ROI van 384%.