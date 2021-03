Verschil tussen bedraad en draadloos gamen met de DualSense? - Apparata

Draadloos gamen of met een snoer aan je Dualsense. Zit er eigenlijk een verschil tussen deze twee opties?

Al sinds de PlayStation 3 kun je draadloos gamen met je controller. Toen nog revolutionair, inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Als je USB-C lader in de buurt hebt, dan dien je de controller op te laden via de PlayStation 5. Wil je op dat moment gamen, dan moet je dus ouderwets met een bedrade controller spelen. Maar zit er eigenlijk een verschil tussen draadloos en bedraad gamen met je DualSense controller op de PS5?

Dualsense draadloos gamen

Mocht dit voordeel er zijn, dan kun je bijvoorbeeld sneller reageren tijdens een potje Call of Duty multiplayer. Om je maar meteen uit die droom te helpen. Nee, er ziet niet of nauwelijks een verschil tussen bedraad of draadloos gamen. Dat heeft Reddit-gebruiker u/dospaquetes voor je onderzocht.

In de tests zat de persoon relatief dicht bij de console. Zit je wat verder weg en zitten er ook nog eens obstakels tussen jou en de PlayStation 5, dan kan het anders uitpakken. Dit is echter niet realistisch. Niemand gaat zijn zicht beperken met materialen voor zijn neus zodat je de televisie niet goed meer ziet. Je zit natuurlijk zo dicht als verantwoordelijk is voor een TV om het allemaal goed te kunnen zien.

Opmerkelijk genoeg ontdekte de Reddit-gebruiker wel een aanmerkelijk verschil met de PlayStation 4 DualShock 4 controller. Draadloos reageerde de console een fractie sneller op de input van de DS4 in vergelijking met een bedrade situatie. Voor deze test werd de game Rocket League gespeeld.