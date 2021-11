Vervang die lelijke Porsche 911 sleutel met dit!

Kijk, dit is kunst. De lelijke sleutel van een oude Porsche 911 kun je hiermee vervangen.

Oude modellen van de Porsche 911 zijn prachtig. De sleutels zijn dan niet. Serieus. Er zijn fietsen met een mooiere sleutel voor het slot. Eigenlijk pas vanaf de serie 991 (2012 en nieuwer) werden de sleutels echt een pronkstuk om op tafel te gooien. Tot die tijd stelde het niet veel voor. Er is een bedrijf in Los Angeles die een sleutel heeft bedacht als vervanging van het origineel.

Het gaat hier om de Ignition 911 Key bedacht door Formawerx. Het is gemaakt van staal en is dus van hoogwaardige kwaliteit. De drie gaten aan beide kanten zijn een verwijzing naar de boxer zescilinder motor achterin iedere 911. Je kunt kiezen voor een zwarte of een zilveren Porsche 911 sleutel.

Deel jij je 911 met een ander dan is dat geen probleem. Elke slotenmaker kan de sleutel dupliceren. Je hoeft er dus geen twee of drie te bestellen en zo veel geld lappen. De Ignition 911 Key is compatibel met de Porsche 911 van 1970 tot en met 1998. Heb je een 912 of 914 dan heb je geluk. De sleutels werken ook op deze modellen van het befaamde Duitse sportwagenmerk.