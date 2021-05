Vet, nieuwe PlayStation 5 controllers aangekondigd - Apparata

De PlayStation 5 DualSense controller heeft er nieuwe varianten bijgekregen. Dat is goed nieuws voor de variatie!

De controllers van de PlayStation 5 komen qua uiterlijk overeen met het ontwerp van de console zelf. Het design is herkenbaar, maar ook een beetje saai te noemen. Met de aanschaf van een nieuwe PS5 krijg je standaard één controller. Kocht je er een losse controller bij, dan was deze altijd heel saai hetzelfde. Tot nu.

Sony heeft namelijk nieuwe DualSense PlayStation 5 controller gepresenteerd. Het is voor het eerst dat de controller in een nieuw kleurenthema wordt aangeboden. Het gaat hier om een two-tone rood ontwerp en een zwarte controller. Dat laatste is heel erg vet. Niet alleen geeft het hoop op een eventuele zwarte PlayStation 5. Het is tevens een gave knipoog naar het verleden. De controllers van PlayStation waren, met uitzondering van de 1, altijd zwart. Pas met de PS5 werd deze traditie doorbroken met de introductie van een overwegend witte controller.

Check de video om de nieuwe PlayStation 5 DualSense controllers in detail te bekijken. Toegegeven, dat ziet er best goed uit. Hou er rekening mee dat de komende jaren nog meer kleurenvarianten op de markt zullen verschijnen. Daarnaast zijn er ook derde partijen die onder andere skins aanbieden, om zo je controller toch een uniek voorkomen te geven.