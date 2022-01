Vette Halo trailer nu te bekijken

Paramount

Halo komt terug in een TV- serie en de eerste trailer staat nu online. Bekijk hem snel hier.

Halo was (en is ) een populaire game. Na verschillende mislukte pogingen om een ​​film te maken, is Halo nu eindelijk een tv-show voor Paramount+, die de klok terugdraait naar de tijd dat het leven van Master Chief en de oorlog tussen mens en verbond veel eenvoudiger was.

Halo trailer

Het meest opmerkelijke van de TV- show is dat het niet in dezelfde continuïteit is als de 20-jarige gamefranchise. In plaats daarvan is het in eigen afzonderlijke continuïteit genaamd “de Zilveren Tijdlijn”, zo genoemd omdat Master Chief (Pablo Schreiber) een nieuw team van Spartanen aan zijn zijde zal hebben. Als we de trailer bekijken zien we veel interessante dingen. Zoals een menselijke vrouw die zich aansluit bij het Covenant tot de prominente verschijning van Bokeem Woodbine.

Om mensen al warm te laten lopen is er ook een teaser geplaatst. Dit werd gedeeld voorafgaand aan de AFC Championship Game op CBS. Na ongeveer 53 seconden van de clip hoor je de omroeper de releasedatum aangeven. Dat is 24 maart. Het is onbekend wanneer de dienst naar Nederland komt.

We’re just getting started. Watch the #HaloTheSeries Official Trailer today during halftime at the AFC Championship Game on @CBS and @ParamountPlus.



pic.twitter.com/dER2sgbLkI — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) January 30, 2022

Serie

De Halo live-action serie, die voor het eerst werd aangekondigd in 2013, bracht jaren door in de ontwikkelingsfase, voordat ViacomCBS vorig jaar aankondigde dat de show in première zou gaan op Paramount+ in plaats van Showtime.

Het doel is natuurlijk om mensen aan te trekken die als kind de game speelde. Dit moet met meer dan alleen een herinterpretatie van gebeurtenissen die miljoenen spelers hebben meegemaakt sinds ze kinderen waren. Elke Halo-game heeft iets nieuws op tafel gebracht op een manier die fans jarenlang zowel betoverd als enthousiast heeft gemaakt. Dat zou nu ook weer moeten gebeuren.