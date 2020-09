Zien: Brits leger ontwikkeld gewapende indoor drone - Apparata

Ook heeft men plannen om de gewapende indoor drone nog moordlustiger te maken.

Met een drone kun je natuurlijk oneindig veel dingen doen. Steeds vaker zien we dat het leger die mogelijkheden ook ontdekt. Het Britse leger draagt een steentje bij met de presentatie van een gewapende indoor drone.

Dit is de gewapende indoor drone van het Britse leger

Nu kan elke knutselaar klaarblijkelijk een wapen op een drone monteren, maar het Britse leger meldt een echte primeur. Zij ontwikkelde een flinke drone (van een meter). Deze gewapende indoor drone is voorzien van allerlei techniek om ook binnenshuis de vijand uit te schakelen. In onderstaande fotoreportage zie je hoe dit moet werken.

Technische hoogstandjes in de gewapende indoor drone

In de gewapende indoor drone zit nogal wat (geheime) techniek verscholen. Zo hebben zwaardere drones die indoor vliegen last van ‘wall suck’. Met dit principe bedoelt men dat de weerkaatsing van de wind die de drone veroorzaakt een aanzuigende werking heeft. Hierdoor wordt de drone door haar eigen windverplaatsing tegen de muur gedrukt met een crash als logisch gevolg.

Een tweede hoogstandje is dat men ‘recoil’ heeft weten te tackelen. Recoil is een ballistische term waarmee men bedoelt dat als je een bepaalde kracht voorwaarts geeft, er een gelijke kracht achterwaarts ontstaat. Het principe van terugslag zou er bij de gewapende indoor drone voor kunnen zorgen dat deze bij het vuren achteruit gedreven wordt en zo alsnog tegen een muur crasht.

Hoe men deze problemen oplost blijft natuurlijk geheim, maar volgens experts zijn de oplossingen tamelijk indrukwekkend. Zeker wanneer je beseft dat het einde nog niet in zicht is.

Het einde is nog niet in zicht

Hoewel deze ontwikkeling al knap is kijkt het Britse leger al verder. Zo wil men deze techniek ook gebruiken om indoor drones uit te rusten met een raketwerper of machinegeweer. In goede handen kan dit een sterk verdedigingswapen zijn. In de verkeerde handen zijn deze drones echter ongelofelijk gevaarlijk, zoals wij al eerder lieten zien. Het laatste woord lijkt dan ook nog niet gesproken te zijn over de ontwikkelingen.

Bron: The Times (ivm betaalmuur via The Register)